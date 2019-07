Paulo Gonçalves inicia rali Rota da Seda com sexto lugar nas motas

O piloto português Paulo Gonçalves (Hero) foi sexto classificado na primeira etapa do rali Rota da Seda, em Irkurst, na Rússia, segunda prova pontuável para o Mundial de todo-o-terreno.

O 'motard' português, que faz a estreia com a equipa indiana Hero, terminou os primeiros 50 quilómetros cronometrados da prova com o tempo de 32.27 minutos, a 1.36 minutos do primeiro líder, o argentino Kevin Benavides (Honda).

"Foi uma pequena especial de 50 quilómetros, mas muito difícil", disse em declarações à agência Lusa.