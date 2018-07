PCP diz que acordo de descentralização vai acentuar dificuldades das autarquias

Por Lusa | 14:42

O PCP considerou hoje que o acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) sobre transferência de competências e Finanças Locais vai acentuar as dificuldades administrativas, financeiras e políticas das autarquias.

"Não só não se recupera a capacidade financeira perdida, como se consagra a continuação do incumprimento da Lei das Finanças Locais e se dão passos no sentido da fiscalidade local e da distribuição assimétrica dos recursos financeiros entre os municípios, agravando as diferenças entre eles", refere o PCP, num comunicado em que tece duras críticas ao documento assinado na terça-feira pelo Governo e pela ANMP.

"A transferência de encargos para as autarquias locais e a desresponsabilização do Estado são parte de uma orientação estratégica de desestruturação de funções sociais que, consagradas na Constituição, se devem manter na esfera do Estado, garantindo a sua universalidade, com destaque para as áreas da educação, da saúde, da habitação e dos apoios sociais", acrescenta o PCP, sublinhando que a concretização do acordo significa a continuação de uma política de direita, em que as populações e o país ficam a perder.