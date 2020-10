PCP diz que OE e 'bazuca europeia' não dão resposta suficiente aos problemas dos jovens

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou este domingo no Barreiro que o Orçamento do Estado e a 'bazuca europeia' não dão respostas suficientes aos problemas dos jovens portugueses, seja na educação, no trabalho ou na habitação.

"É de opções que se trata, quando vemos o Governo a apresentar uma proposta de Orçamento do Estado marcada pelas opções de décadas de política de direita, que, ao invés de incorporar as respostas a estes problemas, tem as suas medidas concentradas em agradar às exigências do grande capital e às imposições da União Europeia. Também aqui, a bazuca de que falava António Costa parece não ter alcance suficiente", disse Jerónimo de Sousa.