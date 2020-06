PCP quer respostas para "espiral de pobreza" no Orçamento Suplementar

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que tem de haver no Orçamento Suplementar respostas de curto prazo para a "espiral de pobreza", que compensem "as insuficientes medidas" do Programa de Estabilização Económica e Social do Governo.

Jerónimo de Sousa falava durante uma sessão pública no Centro de Trabalho Vitória do PCP, em Lisboa, que teve como lema "O vírus, a exploração e a pobreza".

Na sua intervenção inicial, o secretário-geral do PCP advertiu para "novos e reais perigos de um profundo agravamento das desigualdades sociais e de pobreza" decorrentes da epidemia de covid-19 "e do aproveitamento que os grandes interesses fazem dela" e considerou que "as opções do Governo PS não dão a resposta necessária" a esses "perigos reais".

"É, por isso, fundamental dar respostas de curto prazo que enfrentem a gravidade da situação. É isso que temos feito. É isso que vamos continuar a fazer no quadro do debate do orçamento suplementar agora apresentado pelo Governo do PS, visando superar as insuficientes medidas que estão contidas no seu Programa de Estabilidade Económica e Social recentemente aprovado", acrescentou.

Segundo Jerónimo de Sousa, este programa apresentado pelo Governo "ficou muito aquém na resposta a problemas económicos e sociais prementes, nomeadamente em relação à defesa dos salários e do emprego e na resposta aos muitos que ficaram sem qualquer meio de subsistência e que todos os dias aumentam a preocupante bolsa de pobreza existente".

O secretário-geral do PCP argumentou que não basta enfrentar a pobreza "com amortecedores sociais, assentes no assistencialismo".

É preciso "criar as alavancas que permitam aos que se encontram nessa situação libertar-se desse atentado aos seus direitos fundamentais", contrapôs, apontando como medida essencial "a criação de uma prestação social de apoio extraordinária de 438 euros" já proposta pelo PCP.

Referindo-se aos trabalhadores que ficaram desempregados ou tiveram cortes nos salários e aos pequenos empresários que viram a sua atividade suspensa ou limitada, Jerónimo de Sousa alertou: "São muitos milhares que se juntam aos que não têm qualquer perspetiva de saída para a espiral de pobreza em que se têm mantido".