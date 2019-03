PCP questiona constitucionalidade de novo comité da ética no parlamento

Por Lusa | 03:45

A comissão eventual da transparência aprovou, na quinta-feira, um comité de ética no parlamento para analisar a violação de deveres ou irregularidades dos deputados, cuja constitucionalidade é questionada pelo PCP.

Na votação, na especialidade, das alterações ao estatuto dos deputados, a proposta de criação deste comité, dentro de uma comissão parlamentar de transparência e estatuto dos deputados, teve a oposição do PCP, BE e CDS, mas passou com os votos favoráveis do PS e do PSD.

Após a votação, o deputado António Filipe, do PCP, questionou as sanções que este comité pode aplicar, como a proibição de integrar representações do parlamento durante um ano ou limitar o acesso a documentos classificados, em "caso de violação de confidencialidade exigida".