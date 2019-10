PE aponta para entrada em funções da nova Comissão em 01 de dezembro

O Parlamento Europeu descartou hoje a entrada em funções da nova Comissão Europeia na data prevista, 01 de novembro, ao solicitar uma "designação rápida" de três novos comissários, de modo a permitir o início do mandato em 01 de dezembro.

"O Parlamento está disposto a votar a tempo de permitir à nova Comissão começar em 01 de dezembro e pede uma designação rápida dos três novos candidatos a comissários", escreveu o porta-voz da assembleia, no final de uma reunião da Conferência de Presidentes, que reúne o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e os líderes dos diferentes grupos políticos.

A reunião serviu para fazer o ponto da situação das audições do Parlamento Europeu aos comissários designados para o colégio do futuro executivo liderado por Ursula von der Leyen, findas as quais três foram 'chumbados', sem que tenham sido ainda apresentados nomes para os substituir, o que impossibilita os eurodeputados de votarem a Comissão como um todo na próxima semana, como inicialmente previsto, e, consequentemente, a entrada em funções da Comissão em 01 de novembro.