PE: Críticas de PSD e CDS "aquecem" debate com António Costa em Estrasburgo

Por Lusa | 11:52

O debate de hoje com o primeiro-ministro sobre o futuro da Europa em Estrasburgo "aqueceu" com críticas do PSD e CDS e a resposta socialista, levando o presidente do Parlamento Europeu a recordar que o debate não era nacional.

Na fase de perguntas e respostas após a intervenção inicial de António Costa, intervenções mais críticas dos deputados Nuno Melo (CDS) e Paulo Rangel (PSD) suscitaram queixas da delegação do PS, por ter sido dada a palavra a quatro deputados portugueses do Partido Popular Europeu (PPE) -- também intervieram José Manuel Fernandes (PSD) e José Inácio Faria (Partido da Terra) -- e a nenhum socialista (Maria João Rodrigues interveio, mas como líder interina da bancada dos Socialistas Europeus).

O presidente do Parlamento, Antonio Tajani, acabaria por dar a palavra ainda ao líder da delegação do PS, Carlos Zorrinho, mas recordando, num tom impaciente, que o debate no hemiciclo de Estrasburgo não era sobre Portugal e que António Costa era perfeitamente "capaz de se defender das críticas" na sua intervenção final.