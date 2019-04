PE: Economistas destacam otimismo do Governo para 2019 e pouca ambição na reforma do Estado

Por Lusa | 13:27

Economistas sondados pela Lusa consideram otimista a estimativa do Governo para o crescimento económico e défice em 2019, e referem que o Programa de Estabilidade (PE) "é pouco ambicioso" ao nível da reforma do Estado.

O Governo apresentou em 15 de abril o Programa de Estabilidade 2019-2023, o último da atual legislatura, no qual reviu em baixa o crescimento económico para este ano, prevendo uma expansão de 1,9%, um decréscimo de 0,3 pontos percentuais (p.p.) face aos 2,2% inscritos no Orçamento do Estado, mas que supera as previsões dos restantes organismos.

"As previsões do Governo baseiam-se numa estimativa otimista da capacidade de crescimento da economia portuguesa", indicou Angie Suárez Salazar, economista do BBVA para Espanha e Portugal, à Lusa.