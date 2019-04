PE: Marcelo diz que programa tem de ter em conta que se vive um "tempo incerto"

Por Lusa | 18:24

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou hoje quatro considerações sobre o Programa de Estabilidade para 2019-2023 apresentado pelo Governo, nomeadamente que tem de ter em conta que "vivemos um tempo incerto".

À saída da inauguração de um painel de azulejos na Casa-Museu Fernando Namora, em Condeixa-a-Nova, no âmbito das comemorações do centenário do nascimento do escritor, o chefe de Estado salientou: "vivemos um tempo incerto e, portanto, um pacto de estabilidade até 2023 tem de ter isso presente".

"Em segundo, vivemos num ano eleitoral em que os portugueses vão escolher o próximo Governo. O programa de estabilidade não pode ir muito ao concreto porque depende de quem for Governo", sustentou, em declarações aos jornalistas.