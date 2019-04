PE: Novo Banco "não reage" a previsão do Governo mas acha "feliz" capitalização faseada

Por Lusa | 17:13

O presidente executivo do Novo Banco disse hoje que a instituição "não reage" à previsão de injeção de 2.150 milhões de euros por parte do Governo, mas considera uma "ideia feliz" a recapitalização faseada do banco.

Num encontro com a imprensa na sede do banco, em Lisboa, o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, disse que a instituição "não reage" e "não vai comentar" perspetivas do Governo.

"O Novo Banco tem o seu projeto, que é enquadrado desde 2017 [data da venda de 75% do capital à Lone Star, ficando os 25% restantes no Fundo da Resolução] e, portanto, seguirá o seu caminho naturalmente, e não vai comentar perspetivas do lado do Governo".