Peça portuguesa cruza política e amor em estreia esgotada em Los Angeles

Por Lusa | 03:21

A adaptação para o mercado norte-americano da peça "A Constituição", de Mickael de Oliveira, estreia hoje em Los Angeles (LA) pela mão do Saudade Theatre, companhia de teatro fundada por Filipe Valle Costa.

O ator português, que trabalhou com Mickael de Oliveira na adaptação da peça, é o encenador de "The Constitution" e disse à Lusa que a noite de estreia está esgotada, um sinal encorajador numa cidade onde o teatro é secundário.

Os quatro atores que vão pisar hoje o palco do MiMoDa Studio são o português Rafael Morais ("Sangue do meu Sangue"), Adriana DeGirolami ("Snowfall"), Juan Javier Cardenas ("S.W.A.T.", "Snowfall") e Cristian Gonzalez ("The Gifted").