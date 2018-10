Tecidos translúcidos fizeram sucesso no desfile de Micaela Oliveira.

Com peças exuberantes e provocadoras, a coleção primavera/verão da criadora Micaela Oliveira primou pelo uso de rendas e de transparências.A modelo Diana Pereira foi quem mais deu nas vistas no desfile da estilista, realizado na sexta-feira à noite no edifício da Alfândega, no Porto.