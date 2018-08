Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedófilo apanhado após polícia encontrar luvas que usava como contraceptivo

Homem de 30 anos foi condenado por 18 crimes. Duas das vítimas eram os seus próprios filhos.

12:51

Anthony Wood, de 30 anos, foi detido e condenado a 24 anos de prisão, depois da polícia ter descoberto várias luvas que este usava como método contracetivo para violar crianças. O suspeito guardou as "provas do crime" no interior de uma parede durante uma década.



De acordo com o jornal The Mirror, o pedófilo ameaçava as crianças de que as matava caso estas revelassem o que este lhes fazia. O caso ocorreu em Birmingham, no Reino Unido.



As autoridades revistaram a casa de Anthony Wood, em novembro do ano passado, onde conseguiram recuperar as luvas do interior de uma parede. Durante as buscas, foram encontradas ainda roupas interiores de várias crianças escondidas no teto.



O homem foi considerado culpado de 18 crimes sexuais infantis, sendo que duas das vítimas eram os próprios filhos.