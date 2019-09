Pedro Cary orgulhoso por cumprir 150 jogos pela seleção de futsal

O futsalista Pedro Cary congratulou-se na segunda-feira por ter alcançado a marca das 150 internacionalizações por Portugal, no encontro particular com a Espanha, quase 12 anos depois da estreia.

"Acima de tudo, sensação de um orgulho muito grande pelo percurso bonito e por desfrutar desta oportunidade que poucos têm. São 12 anos muito engraçados, que espero que se prolonguem. Não olho à idade, mas sim à qualidade e à competência e tudo farei para continuar a tê-la do meu lado", referiu à Lusa o ala, após o desaire das 'quinas' diante da 'roja' (2-1), em Matosinhos, numa reedição da final do último Europeu.

Esse duelo decisivo realizado em solo esloveno, em fevereiro de 2018, que ofereceu o primeiro título internacional ao futsal luso (triunfo por 3-2, após prolongamento), é apontado por Pedro Cary como o ponto alto da caminhada construída na seleção.