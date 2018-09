Pedro Pichardo renova com o Benfica até 2022

Por Lusa | 16:57

Pedro Pablo Pichardo, líder mundial do triplo salto, renovou o seu vínculo com o atletismo do Benfica, estendendo o seu contrato até 2022, mais dois anos do que o anterior compromisso.

Trata-se de um prolongamento que visa a estabilidade competitiva do atleta e que vai para lá dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

"Esta renovação significa dar continuidade à relação que o Benfica tem com o Pedro [Pichardo], nunca tendo dúvidas da sua qualidade e pretendendo ajudá-lo na execução dos seus objetivos", disse o vice-presidente do Benfica, Fernando Tavares.