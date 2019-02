Pedro Proença sobre relações públicas: "Não conheço essa senhora e já nem lembrava que ela existia"

Alexandra Figueiredo, relações públicas publicamente conhecida por ser uma adepta fervorosa do Benfica, divulgou através das redes sociais uma mensagem que recebeu da parte de Pedro Proença, que nos últimos tempos tem falado de futebol na TVI como comentador afeto ao Sporting."Esta foi a primeira mensagem que o Pedro Proença me enviou em 2009... Hoje, depois de ler o meu post (pelos vistos anda sempre atento ao que escrevo... desde 2009, pelo menos, apesar de eu não lhe dar "troco"), resolveu enviar-me mais uma a elogiar-me (literalmente, não estou a ser irónica) e disse-me que fica feliz que ele não me seja indiferente...Alguém tem uma canjinha para aliviar os enjoos?", escreveu esta terça-feira a relações públicas, mostrando uma imagem da mensagem privada enviada supostamente pelo advogado.Contactado pelo, Pedro Proença garante não conhecer a relações públicas, apesar de assumir ter enviado tal mensagem há cerca de 10 anos. "Não conheço essa senhora, não temos qualquer contacto. De facto enviei-lhe essa mensagem em junho de 2009 mas desde então que já nem me lembrava da sua existência. Nem sequer somos 'amigos' no Facebook", realça o comentador desportivo.O sportinguista revela ainda que já avançou com uma queixa-crime contra Alexandra Figueiredo por devassa da vida privada e publicidade caluniosa. "Essa senhora está a fazer um aproveitamento sujo desta mensagem, acusando-me publicamente de assédio para atingir o meu bom nome", remata.