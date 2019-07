Pedro Silva Pereira eleito segundo vice-presidente do Parlamento Europeu

O eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira foi hoje eleito segundo vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), cargo que encara como "uma trincheira para defender a democracia europeia" e para "reforçar a instituição".

Silva Pereira foi o segundo candidato mais votado, de um total de 17, tendo obtido 556 dos 702 votos expressos, bem acima da maioria absoluta necessária (331).

"Estou naturalmente muito satisfeito com a votação, dificilmente podia ter sido melhor", disse o eurodeputado socialista à imprensa, acrescentando que a eleição "valoriza a voz de Portugal na Europa" e é "um importante reconhecimento internacional do trabalho" que tem desempenhado no PE.