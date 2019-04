Pedrógão Grande: Juiz de instrução decide se há julgamento no princípio de maio

Por Lusa | 19:14

A decisão sobre se os 13 arguidos do processo do incêndio de Pedrógão Grande vão ser julgados será tomada no início de maio, anunciou hoje o juiz no final do debate instrutório que decorreu no Tribunal de Leiria.

O juiz de instrução adiantou que a decisão, deverá ser conhecida até ao dia 15 de maio e será pública, mas não marcará uma audiência para o efeito, notificando os advogados e arguidos nas respetivas moradas.

O advogado do presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves (PS), Manuel Magalhães e Silva disse aos jornalistas que a sociedade vai ter dificuldade em aceitar que este caso não vá a julgamento.