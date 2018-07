Pedrógão Grande: Livro sobre o concelho é dedicado às vítimas do incêndio de 2017

Por Lusa | 09:32

Um livro de divulgação dos valores culturais e naturais de Pedrógão Grande, que os autores dedicam às vítimas do incêndio de 17 de junho de 2017, é apresentado nesta vila do distrito de Leiria na terça-feira.

Trata-se de um contributo para as pessoas conhecerem melhor o concelho "naquilo que ele tem de melhor, a sua história, a água das albufeiras do Cabril e Bouçã e a natureza", disse hoje à agência Lusa Aires Barata Henriques, que produziu "Pedrógão Grande e o Cabril, de encantos mil" em coautoria com Nuno Soares.

Editada pela Câmara Municipal, presidida por Valdemar Alves, a obra é também uma homenagem "a todos quantos lutam pela defesa da floresta e amam a natureza", bem como "aos que apostam no renascimento do Vale do Zêzere", devastado pelos fogos e por décadas de êxodo das populações rurais.