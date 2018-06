Pedrógão Grande: PR diz que voluntariado foi essencial após incêndio

Por Lusa | 03:18

O Presidente da República (PR) enalteceu na noite de sábado a ação da organização não-governamental Médicos do Mundo (MdM) em Castanheira de Pera e argumentou que o voluntariado foi essencial para fazer face às consequências do incêndio de 2017.

Em declarações à Lusa, durante uma ação de animação comunitária promovida pela MdM no centro da vila de Castanheira de Pera, no interior do distrito de Leiria, o chefe de Estado afirmou que se cruzou com alguns dos jovens que conheceu há um ano, alguns "muito novinhos, mostrando a força do voluntariado".

"Vários vinham de fora e até de bastante longe e foram essenciais", disse Marcelo Rebelo de Sousa.