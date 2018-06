Turismo acima da média nacional em Pedrógão Grande

Um ano depois dos incêndios que mataram 66 pessoas e provocaram 250 feridos, o turismo na região Centro apresenta "sinais evidentes de recuperação".

Por Lusa | 09:00

Um ano depois dos incêndios de junho de 2017, que mataram 66 pessoas e provocaram 250 feridos, o turismo na região Centro apresenta "sinais evidentes de recuperação", apresentando taxas de crescimento superiores à média nacional.

"Estamos a cem por Cent(r)o", resume o presidente da Entidade Regional Turismo do Centro, Pedro Machado, recorrendo a um "slogan" que foi criado informalmente pelos operadores turísticos da região.

O presidente da Turismo do Centro assegura que "o destino tem as condições necessárias e está perfeitamente apto" para lidar com o regresso em força dos visitantes, apesar de ter sido atingido em 2017 por dois violentos incêndios (17 de junho e 15 de outubro), que destruíram total ou parcialmente mais de quatro dezenas de empreendimentos turísticos em 59 dos cem concelhos que compõem a região.