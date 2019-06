Pedrógrão Grande: Observatório destaca reforço de meios, mas ainda há muito a fazer

O observatório técnico independente criado pelo parlamento para acompanhar os incêndios destaca o reforço de meios de combate a fogos nos últimos dois anos, mas considera que ainda há muito por fazer na reestruturação do sistema.

Dois anos depois do grande incêndio de Pedrógão Grande, que a 17 de junho de 2017 provocou a morte de 66 pessoas, aquele organismo criado pela Assembleia da República salienta que "há de facto uma tentativa de reforço de meios", mas "do ponto de vista da organização do sistema o esforço não tem sido equivalente".

Questionado pela agência Lusa sobre as mudanças no combate aos fogos nos dois últimos anos, o presidente do observatório disse que "é bastante visível" o reforço de meios terrestres e aéreos, mas sustentou que "ainda há bastante por fazer" na restruturação do sistema.