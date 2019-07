Pelo menos 11 mortos e 15 feridos em ataque com carro-bomba na Somália

Pelo menos 11 pessoas morreram e 15 ficaram feridas hoje na sequência de um ataque suicida com um carro bomba nas imediações de um posto de segurança do aeroporto internacional Aden Adde, em Mogadíscio.

O ataque, que provocou uma grande explosão e uma coluna de fumo negro, aconteceu numa zona entre o hotel Afrik, que sofreu danos materiais, e a intersecção conhecida como K-4 na estrada que vai até ao aeroporto, na capital da Somália.

"Testemunhei a explosão e vi os cadáveres de 11 pessoas. A zona estava muito concorrida e havia gente que ia a entrar no aeroporto", a 1,2 quilómetros do lugar do ataque, disse à agência noticiosa EFE um agente da polícia, Ali Wiirow.