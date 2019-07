Pelo menos 11 mortos e 65 feridos após explosão de carro-bomba em Cabul

Pelo menos 11 pessoas morreram hoje e 65 ficaram feridas na sequência da explosão de um carro armadilhado e de um posterior tiroteio na capital do Afeganistão, Cabul, informaram as autoridades locais.

A explosão ocorreu por volta das 08:55 (04:25 em Lisboa), na zona de alta segurança de Pul-i-Mahmoud Khan, no centro de Cabul, informou na rede social Twitter o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi.

Segundo o porta-voz, o ataque começou com a detonação de um veículo carregado com explosivos e prosseguiu com um tiroteio protagonizado por "vários homens armados que entraram num edifício", sem que tenham sido revelados mais detalhes.