Pelo menos 13 pessoas assassinadas durante festa no México

Por Lusa | 06:41

As autoridades mexicanas informaram hoje que um grupo armado invadiu uma festa privada no estado de Veracruz, no leste do país, provocando pelo menos 13 mortos e quatro feridos.

De acordo com a polícia local, o ataque ocorreu por volta das 21:00 de sexta-feira (03:00 de hoje em Lisboa) no município de Minatitlán, conhecido por atividades de refinação de petróleo.

O grupo, que ainda não foi identificado, "abriu fogo, provocando a morte de sete homens, cinco mulheres e um menor", segundo um comunicado divulgado pela Secretaria de Segurança do estado de Veracruz.