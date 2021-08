Pelo menos 14 animais morrem carbonizados em "abrigo ilegal" durante incêndio de Castro Marim

O PAN denunciou esta terça-feira a morte de "pelo menos 14 animais" num "abrigo ilegal" no concelho de Vila Real de Santo António, na sequência do incêndio que deflagrou em Castro Marim, e anunciou que vai apresentar queixa.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o partido Pessoas-Animais-Natureza dá conta de que se desconhecem que medidas foram tomadas para que se garantisse que "estes animais ficariam a salvo perante a ameaça deste incêndio".



A mesma nota adianta que a porta-voz, Inês Sousa Real, "em contacto com as estruturas locais do partido no Algarve, está já a diligenciar no sentido de apresentar uma queixa-crime junto do Ministério Público e de questionar os ministérios da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática" para que "venham cabalmente esclarecer as circunstâncias que levaram a este desfecho".