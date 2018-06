Pelo menos 14 mortos em atentado no Afeganistão quando decorre um cessar-fogo

Por Lusa | 13:29

Pelo menos 14 pessoas morreram hoje e muitas outras ficaram feridas num atentado suicida em Jalalabad, cidade do este do Afeganistão, onde no sábado outro ataque causou 36 mortos, indicaram responsáveis locais.

Os ataques ocorreram num fim de semana em que os combatentes dos talibãs e das forças de segurança celebravam o terceiro e último dia de um acordo de cessar-fogo, observado devido ao fim do ramadão, ao qual apenas o grupo Estado Islâmico não aderiu.

Este ataque suicida, o segundo em dois dias, ocorreu no exterior do gabinete do governador da província de Nangarhar, indicou o seu porta-voz à AFP.