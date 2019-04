Pelo menos 15 corpos encontrados em operação militar no leste do Sri Lanka

Por Lusa | 05:11

Pelo menos 15 corpos, incluindo seis crianças, foram encontrados no leste do Sri Lanka, na sequência de uma operação das forças armadas, relacionada com os atentados suicidas no domingo de Páscoa, anunciou hoje a polícia.

O porta-voz da polícia Ruwan Gunasekara indicou este balanço, depois de um tiroteio entre soldados e alegados militantes perto de Sammanthurai, cidade na costa leste do país.

O tiroteio começou na sexta-feira à noite, depois de a polícia ter informado o Exército sobre uma casa suspeita, onde as autoridades indicaram que alegados militantes desencadearam três explosões e abriram fogo.