Pelo menos 18 mortos em inundações no Uganda - Cruz Vermelha

Por Lusa | 03:19

Pelo menos 18 pessoas morreram devido a chuvas torrenciais que atingiram desde segunda-feira o leste do Uganda, informou na terça-feira a Cruz Vermelha naquele país.

A porta-voz da Cruz Vermelha do Uganda, Irene Nakasiita, disse à agência de notícias France-Presse que há a registar "18 vítimas mortais, incluindo um adulto e 17 crianças".

"Muitos edifícios foram levados [pela água], outros tiveram o seu telhado arrancado, as colheitas foram destruídas", acrescentou, afirmando que "as equipas no local não puderam completar o balanço devido a novas chuvas torrenciais na região".