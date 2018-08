Pelo menos 19 detidos em manifestação na Nicarágua, incluindo uma brasileira

Por Lusa | 04:48

Pelo menos 19 pessoas, entre as quais uma brasileira, foram detidas no sábado pela polícia nicaraguense quando iam para uma manifestação a favor da renúncia do presidente da Nicarágua, noticiou a agência Efe.

De acordo com informações recolhidas pela agência noticiosa espanhola Efe, 16 estudantes universitários, a produtora de filmes brasileira Emilia Mello e os seus colegas nicaraguenses Arielka Juárez e Ronny Cajina foram detidos "arbitrariamente" pelas autoridades quando se deslocavam, no sábado, para a cidade de Granada, sudoeste da Nicarágua, onde centenas de pessoas se manifestavam contra o Presidente Daniel Ortega e sua mulher, a vice-presidente Rosario Murillo, e a favor da libertação dos presos políticos.

Em resposta à Efe, a Polícia Nacional da Nicarágua não confirmou esta denuncia.