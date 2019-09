Pelo menos 19 mortos em incêndio numa fábrica na China

Pelo menos 19 pessoas morreram num incêndio numa fábrica no leste da China, anunciaram hoje as autoridades locais.

O incêndio deflagrou no domingo na cidade de Ningbo, na província de Zhejiang, indicou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, que acrescentou ter sido aberta uma investigação para apurar as causas do incêndio.

Acidentes industriais são frequentes na China, onde, em média, morrem 70 mil trabalhadores por ano, de acordo com a Organização Mundial do Trabalho.