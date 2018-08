Há ainda 18 feridos entre as vítimas.

Pelo menos 22 pessoas morreram esta terça-feira num acidente de autocarro perto de Quito, anunciaram os serviços de socorro do Equador, precisando que vários estrangeiros se encontram entre as vítimas.

"Há 22 mortos e 18 feridos", declarou o serviço integrado de segurança ECU911, indicando que o autocarro chocou com outro veículo numa estrada entre as localidades de Pifo e Papallacta, a cerca de 30 quilómetros a leste da capital do Equador.