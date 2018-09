Pelo menos 29 presos fogem de cadeia no Brasil

Por Lusa | 18:21

Pelo menos 29 presos escaparam, na madrugada de hoje, da prisão de Piraquara, no estado do Paraná, depois de uma explosão ter destruído um muro da prisão, informaram as autoridades locais.

Trata-se da segunda fuga de uma penitenciária brasileira em menos de 24 horas, em circunstâncias semelhantes. Segundo a polícia local, um grupo de homens fortemente armados fez explodir um muro da prisão para que os detidos pudessem fugir.

O ato causou ainda estragos numa das principais estradas da região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, com cinco camiões e dois carros a serem incendiados, de acordo com a Polícia Rodoviária.