Pelo menos 30 mortos e 21 feridos após sismo e tsunami na Indonésia - agência

Por Lusa | 03:29

Pelo menos 30 pessoas morreram e 21 ficaram feridas após um terramoto de magnitude 7,5 e um tsunami terem atingido a Indonésia na sexta-feira, segundo fontes hospitalares citadas hoje pela agência de notícias Efe.

O chefe da Associação dos Médicos da Indonésia na Província Central de Celebes (Sulawesi, em indonésio), Komang Adi Sujendra, indicou o número de vítimas num vídeo publicado pela organização nas redes sociais.

Os municípios de Palu e Donggala, na ilha de Celebes, foram aqueles que sofreram maior impacto do sismo e do tsunami que destruíram também as comunicações e a rede elétrica.