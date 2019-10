Pelo menos 42 mortos no Japão na sequência do tufão Hagibis - emissora pública

Pelo menos 42 pessoas morreram e 200 ficaram feridas no Japão, após passagem do tufão Hagibis, enquanto mais de 110.000 membros de equipas de socorro continuam as operações de busca e resgate, noticiou a emissora pública nipónica NHK.

O ministro da Defesa do Japão, Taro Kono, que ordenou o envio de 31.000 polícias, lembrou, durante uma reunião de emergência, que as primeiras 72 horas são cruciais para salvar vidas.

Mais de 110.000 policias, bombeiros, guarda costeira e exército participam nas operações, segundo dados do Governo.