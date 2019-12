Pelo menos cinco feridos em ataque com arma branca em casa de rabino perto Nova Iorque

Um ataque com uma arma branca numa residência de um rabino fez este sábado à noite fez, pelo menos, cinco feridos em Monsey, perto de Nova Iorque, EUA.

O incidente aconteceu pouco antes das 22h00 de sábado (03h00 de domingo em Lisboa) numa localidade que fica a cerca de 50 quilómetros da cidade de Nova Iorque.





Duas das vítimas foram transportadas para o Good Samaritan Hospital. Três outros feridos foram transportados para o Centro Médico de Westchester.Não são ainda conhecidas as origens do ataque.

O Conselho de Assuntos Públicos Judaicos Ortodoxos (OJPAC, na sigla em inglês) publicou na rede social Twitter que foi alertado para um ataque com recurso a uma arma branca e que as cinco pessoas, todas judias, foram transportadas para hospitais locais.

At 9:50 this eve, a call came in about a mass stabbing at 47 Forshay Road in Monsey (Rockland County; 30 miles North of NYC). It's the house of a Hasidic Rabbi. 5 patients with stab wounds, all Hasidic, were transported to local hospitals.