Pelo menos cinco mortos após novo sismo no sul das Filipinas

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje após um sismo de magnitude 6,5 atingir a ilha de Mindanau, sul das Filipinas, dois dias após um forte terramoto ter provocado pelo menos oito mortos na mesma região.

As cinco mortes confirmadas até ao momento foram registadas na província de Cotabato, de acordo com as autoridades locais.

Este é o terceiro sismo de magnitude superior a 6 a abalar o sul das Filipinas em menos de duas semanas.