Pelo menos cinco mortos por disparos no Texas, atirador abatido por polícia

Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas numa série de disparos no sábado, em duas cidades do estado norte-americano do Texas, anunciou hoje a polícia local, que confirmou que um atirador foi abatido.

Relatos iniciais davam conta de que poderia haver mais do que um envolvido nos ataques, aleatórios, mas a polícia de Midland confirmou, numa publicação no Facebook, que "o atirador ativo foi atingido e morto em Odessa".

"Não há nenhum atirador ativo neste momento. Todas as agências estão a investigar relatos de possíveis suspeitos", acrescentou a mensagem daquela força policial.