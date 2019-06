Pelo menos dez mortos em confrontos numa prisão do Paraguai

Dez reclusos morreram, no domingo, durante confrontos entre grupos rivais de narcotraficantes numa prisão do Paraguai, anunciou o Ministério do Interior paraguaio.

Estes confrontos, em que cinco detidos foram decapitados e três carbonizados, ocorreram na prisão de São Pedro, a 400 quilómetros a norte de Assunção.

Membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), um grupo de traficantes de droga originário de São Paulo, no Brasil, e elementos do Clã Rotela, que integra narcotraficantes brasileiros e paraguaios, confrontaram-se naquela prisão, indicou o Ministério.