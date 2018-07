Pelo menos dez mortos e 45 desaparecidos em naufrágio na Tailândia

Espera-se que número de vítimas mortais possa aumentar.

Por Lusa | 07:46

Pelo menos dez pessoas morreram e 45 estão desaparecidas, sobretudo chineses, na sequência do naufrágio de uma embarcação no sul da Tailândia, ao largo da ilha turística de Phuket, na quinta-feira, anunciaram as autoridades.

A Marinha tailandesa, responsável pelas operações de busca e salvamento, acredita que o número de mortos deve aumentar.

O último balanço oficial apontava para um morto, um turista chinês, e 56 desaparecidos. No entanto, ao início da manhã, as autoridades afirmaram ter encontrado, sem vida, mais nove pessoas.



A bordo da embarcação estavam 105 pessoas, 93 dos quais turistas, na maioria de nacionalidade chinesa.



Esta embarcação afundou-se nas proximidades da ilha de Hae (coral), a cerca de dez quilómetros a sul de Phuket.