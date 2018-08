Inundações nas Filipinas fazem dois mortos e um milhão de pessoas afetadas

O centro e o norte do arquipélago foram as áreas mais atingidas pelas fortes chuvas sentidas durante o fim de semana.

Por Lusa | 06:50

Pelo menos duas pessoas morreram e uma desapareceu nas Filipinas devido a inundações que afetam mais de um milhão de pessoas após a passagem da tempestade tropical Yagi, informaram esta segunda-feira as autoridades.

O centro e o norte do arquipélago foram as áreas mais afetadas pelas fortes chuvas sentidas durante o fim de semana, de acordo com o último relatório do Conselho Nacional para Redução e Gestão de Risco de Desastres nas Filipinas.

Ambas as vítimas mortais afogaram-se dentro da área metropolitana de Manila, onde as chuvas e inundações foram mais graves e o alerta vermelho foi declarado.