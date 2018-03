Pelo menos dois mortos em atentado suicida no Afeganistão

Por Lusa | 06:15

Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas num atentado suicida com um carro bomba cometido hoje nas imediações do parque industrial de Cabul, capital do Afeganistão, disseram fontes oficiais à agência Efe.

O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, confirmou o ataque suicida na zona de Dispichari da capital afegã.

"Dois civis morreram e outros três ficaram feridos após um atacante suicida numa viatura ter detonado os explosivos pelas 09:10 locais (menos quatro horas em Lisboa)", disse o porta-voz.