Por Lusa | 11:03

Pelo menos nove pessoas morreram hoje na sequência de um ataque contra instalações do Ministério do Interior, perto do parlamento na capital da Somália, Mogadíscio, informou a polícia.

A autoria do ataque foi reivindicada pelo grupo al-Shabab, adiantou a polícia.

Segundo o comandante da polícia, Ibrahim Mohamed, foram ouvidos tiros e homens armados estavam a forçar a entrada em instalações públicas, depois de terem ocorrido duas explosões perto do Ministério do Interior.