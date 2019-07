Pelo menos nove mortos em dois ataques na capital da Somália

Pelo menos nove pessoas, incluindo quatro polícias e dois civis, morreram hoje em dois ataques do grupo 'jihadista' Al Shebab, na capital da Somália, Mogadíscio, segundo fontes policiais citadas pelas agências noticiosas internacionais.

O primeiro ataque correu na proximidade do hospital de Digfer, no distrito de Hodan (a noroeste da capital), onde um carro armadilhado rebentou num posto de controlo policial, causando a morte do condutor e de um agente e ferimentos em mais duas pessoas, incluindo o chefe da Agência Nacional de Informações e Segurança (NISA) da Somália.

Quase em simultâneo e próximo desse lugar, vários elementos do grupo 'jihadista' dispararam contra outro posto de controlo das forças de segurança.