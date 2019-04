Pelo menos quatro mortos e 182 feridos nas Comores após ciclone Kenneth

Por Lusa | 02:26

Pelo menos quatro pessoas morreram e 182 ficaram feridas na sequência da passagem do ciclone Kenneth pelas Comores, na quarta-feira, que deixou ainda 41.161 pessoas afetadas, de acordo com as Nações Unidas.

Segundo o boletim de domingo do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), que cita dados oficiais do Governo das Comores, das 41.161 afetadas 14.541 encontram-se sem abrigos.

"Nas Comores, a rede elétrica foi danificada, deixando a maioria dos habitantes insulares sem energia", lê-se no documento.