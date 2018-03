Pelo menos quatro mortos em colapso de ponte nos Estados Unidos da América

Por Lusa | 02:56

Pelo menos quatro pessoas morreram e um número ainda indeterminado sofreu ferimentos na sequência do colapso de uma ponte pedonal na quinta-feira em Miami, nos Estados Unidos da América.

Numa conferência de imprensa, o responsável do departamento de bombeiros do condado Miami-Dade, David Downey, confirmou que no local foram encontradas sem vida quatro pessoas e outras nove foram transportadas para hospitais locais, sem, contudo, informar sobre o estado de destas.

O governador da Florida, Rick Scott, disse na mesma conferência de imprensa que será feita uma "investigação minuciosa" à queda da infraestrutura e que os seus responsáveis serão alvo de acusações.