Pelo menos seis mortos em colisão entre dois comboios no sul de Angola

Por Lusa | 15:06

Seis mortos e um número de feridos ainda por determinar é o resultado da colisão entre dois comboios, hoje, na linha dos Caminhos-de-Ferro de Moçamedes (CFM), na província angolana do Namibe, sul do país.

Segundo o diretor da empresa CFM, Daniel Quipaxe, o acidente ocorreu às 06:30 (mesma hora em Lisboa) de hoje e terá tido origem num erro humano.

"O comboio que seguia no sentido Lubango/Namibe, e que transportava granito, e o comboio de manutenção da via, sob responsabilidade chinesa, que circulava no sentido Namibe/Bibala. Infelizmente aconteceu essa situação, que resultou em danos materiais e humanos", disse o responsável em declarações à rádio pública angolana.