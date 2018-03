Pelo menos sete mortos em confrontos em favela do Rio de Janeiro

Polícia levou a cabo operação contra o tráfico de droga e diz que foi recebida a tiro por criminosos perigosos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil e Lusa | 15:03

Violentos confrontos armados que se iniciaram pouco antes das seis horas da manhã, hora local, nove horas em Lisboa, deixaram pelo menos sete pessoas mortas este sábado na favela da Rocinha, zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, todos os mortos eram criminosos perigosos que receberam os agentes à bala, mas familiares de algumas vítimas negam essa versão oficial.



Os intensos tiroteios assustaram os milhares de moradores da Rocinha desde o final da madrugada, e os confrontos mortais aconteceram em dois locais distintos da favela, a Rua Dois e a área conhecida como Roupa Suja, onde decorria um baile funk. A operação deste sábado foi levada a cabo por agentes do Batalhão de Polícia de Choque, BPChoque, três dias depois da morte na Rocinha de um agente e de um vendedor ambulante muito popular na região, conhecido como "Marechal", de 70 anos, que tentou ajudar o polícia quando este foi atingido por balas.

De acordo com a Polícia Militar, o efectivo que entrou no final da madrugada na Rocinha para mais uma operação contra o tráfico de droga foi atacado a tiro por traficantes e, na resposta dos agentes, sete supostos criminosos foram feridos e morreram a caminho do hospital. No entanto, familiares de alguns desses jovens mortos denunciaram à porta do Hospital Miguel Couto, no bairro da Gávea, para onde os feridos foram levados, que algumas vítimas foram baleadas pelas costas e que estavam desarmadas e não tinham qualquer ligação ao mundo do crime, tendo ido apenas ao baile funk invadido pela polícia.

Por causa do intenso tiroteio, que durou algumas horas, várias vias importantes do Rio de Janeiro que passam perto da Rocinha, como a auto-estrada Lagoa-Barra, que liga dois dos mais elegantes bairros da cidade, chegaram a ser fechados ao tráfego. Pelas redes sociais e pelas rádios, as autoridades pediram à população para evitar a área até que a situação fosse controlada.