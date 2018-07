Pelo menos três crianças são assassinadas por dia no México, lamentam autoridades

Por Lusa | 06:10

Pelo menos três crianças são assassinadas todos os dias no México, país que fechou o ano passado com o número mais elevado de homicídios das últimas duas décadas, lamentaram na quinta-feira as autoridades do país.

"Temos assistido com tristeza e assombro à morte de crianças, de bebés, que acontecem não só quando são noticiados, mas todos os dias", declarou o chefe do Sistema Nacional de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes (SIPINNA) do México, Ricardo Bucio.

"Há pelo menos três homicídios de crianças neste país todos os dias e embora o índice tenha melhorado - em 2010 chegámos aos quatro homicídios diários -, isto não pode ser aceite", acrescentou.