Pelo menos um morto e quatro feridos após sismo de magnitude 6,8 na Indonésia

Pelo menos uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na sequência do um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter que atingiu na sexta-feira as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres, uma mulher morreu de ataque cardíaco e outras quatro sofreram ferimentos.

Pelo menos 113 edifícios ficaram danificados e mais de 1.000 pessoas refugiaram-se em abrigos temporários.